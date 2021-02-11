Москва и Минск рассматривают смену госсекретаря Союзного государства

Григорий Рапота, занимающий должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, намерен уйти в отставку, сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники. Его место скорее всего займет российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.
Рапота является госсекратарем Союзного государства с 2011 года. Наиболее вероятная причина его ухода с должности — возраст: на прошлой неделе ему исполнилось 77 лет. По словам собеседника журналистов, политик сложит полномочия в ближайшее время.
Наиболее вероятной кандидатурой на место госсекретаря называют российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева. Его назначение подтвердили несколько, не связанных друг с другом источников издания с белорусской стороны и из числа близких людей к российскому правительству.
В статье также говорится, что в конце января смену госсекретаря Союзного государства обсуждали президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Официально госсекретаря назначает Высший госсовет во главе с Лукашенко. Кандидатуру на утверждение представляет Совет министров, которым руководит российский премьер Михаил Мишустин. Госсекретарь обязан заниматься развитием Союзного государства и координировать работу его органов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико в интервью изданию Welle предположил, что к 2025 году Белоруссия потеряет независимость и будет «включена в орбиту чьего-нибудь "мира"».