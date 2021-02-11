Москва и Минск рассматривают смену госсекретаря Союзного государства

Рапота является госсекратарем Союзного государства с 2011 года. Наиболее вероятная причина его ухода с должности — возраст: на прошлой неделе ему исполнилось 77 лет. По словам собеседника журналистов, политик сложит полномочия в ближайшее время.

Наиболее вероятной кандидатурой на место госсекретаря называют российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева. Его назначение подтвердили несколько, не связанных друг с другом источников издания с белорусской стороны и из числа близких людей к российскому правительству

Александр Лукашенко. В статье также говорится, что в конце января смену госсекретаря Союзного государства обсуждали президенты России и Белоруссии — Владимир Путин

Официально госсекретаря назначает Высший госсовет во главе с Лукашенко. Кандидатуру на утверждение представляет Совет министров, которым руководит российский премьер Михаил Мишустин . Госсекретарь обязан заниматься развитием Союзного государства и координировать работу его органов.