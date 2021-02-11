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В США предрекли России глобальный успех из-за «Спутника V» 

Елена Прошина 2 часа назад
В США предрекли России глобальный успех из-за «Спутника V»
Фото: ТАСС
Вакцина от коронавируса «Спутник V» может привести Россию к глобальному успеху. Такое мнение в своей статье «Неужели мы недооценили российскую вакцину?» в американской газете Washington Post высказал журналист Ишаан Тарур.
«Рамблер» писал, что «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.
Ишаан Тарур напомнил, что еще недавно разговоры о российской вакцине от коронавируса «вызывали насмешку». Однако препарат получил одобрение после публикации в журнале The Lancet.

«Более десятка стран одобрили использование вакцины, и скорее всего это будет продолжаться после одобрения Lancet. «Спутник V» значительно дешевле своих западных конкурентов и не требует ультранизкой температуры для хранения, что усложнило бы распространение препарата от Pfizer в большинстве развивающихся стран», — отметил Тарур.

По мнению журналиста, распространение вакцины может принести Москве победу при помощи «мягкой силы». Он отметил, что уже планируется массовое производство «Спутника V» в Индии, Турции, Бразилии и Южной Корее. Однако «главным призом» с точки зрения геополитики он назвал возможную закупку российской вакцины Европой.
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В мире , Министерство обороны , Pfizer , Washington Post
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