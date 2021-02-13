Украинские каналы оспорят санкции в Верховном суде 

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Украинские телеканалы «112 Украина» и NewsOne, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на следующей неделе подадут иски в Верховный суд страны.

«Иски от телеканалов «112 Украина» и NewsOne будут поданы в Верховный суд на следующей неделе», — говорится в сообщении на сайте телеканала «112 Украина».

Отмечается, что также попавший под санкции телеканал ZIK подал иск 12 февраля.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трёх телеканалов.