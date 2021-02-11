Попавшие под санкции на Украине телеканалы лишат лицензий через суд

"Нацсовет сегодня принял решение обратиться в суд с требованием аннулировать лицензии на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это решение было принято вслед за незаконным указом президента [Украины Владимира] Зеленского о закрытии трех телеканалов", — говорится в сообщении.