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Москва

На Украине решили через суд лишить лицензий телеканалы, подпавшие под санкции 

ТАСС и ещё 8 11 февраля 2021
Попавшие под санкции на Украине телеканалы лишат лицензий через суд
Фото: РИА Новости
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение обратиться в суд с просьбой лишить лицензий на вещание телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, в отношении которых ранее были введены санкции. Об этом сообщило в пятницу издание "Страна" со ссылкой на совместное заявление телеканалов.

"Нацсовет сегодня принял решение обратиться в суд с требованием аннулировать лицензии на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это решение было принято вслед за незаконным указом президента [Украины Владимира] Зеленского о закрытии трех телеканалов", — говорится в сообщении.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу — депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тарасу Козаку. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. После этого радикалы начали требовать закрыть еще два телеканала — "Наш" и "Интер" — и периодически блокируют офисы этих каналов.
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Комментарии 1
В мире , Санкции США , Тарас Козак , Верховная Рада , Киев , США
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