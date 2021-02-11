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Москва

Администрация Байдена прояснила позицию по С-400 

Артём Кульша 1 час назад
Администрация Байдена прояснила позицию по С-400
Фото: EPA
Политика США относительно наличия у Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400 не изменилась. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Москва поставила Анкаре первые комплексы. Летом 2020-го поставка была осуществлена досрочно.
США препятствовали этому по той причине, что это представляет угрозу для национальной безопасности США. После осуществления поставки американские власти стали настаивать на том, чтобы Турция отказалась от С-400.
На днях турецкие власти предложили США вариант решения проблемы — заявили о готовности эксплуатировать С-400 не на постоянной основе.

«Наша политика не изменилась. С-400 не совместимы с техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО. Мы продолжаем призывать Турцию не оставлять себе эту систему», — заявил Прайс, комментируя это.

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Комментарии
В мире , Нед Прайс , Госдеп США , НАТО
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