Администрация Байдена прояснила позицию по С-400 

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. В 2019 году Москва поставила Анкаре первые комплексы. Летом 2020-го поставка была осуществлена досрочно.

США препятствовали этому по той причине, что это представляет угрозу для национальной безопасности США. После осуществления поставки американские власти стали настаивать на том, чтобы Турция отказалась от С-400.

На днях турецкие власти предложили США вариант решения проблемы — заявили о готовности эксплуатировать С-400 не на постоянной основе.