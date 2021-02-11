Си Цзиньпин заявил об опасности противостояния США и Китая

Противостояние США и Китая приведет к катастрофе для всего мира. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Китая Си Цзиньпин.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Си провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В ходе него он констатировал, что взгляды Пекина и Вашингтона на некоторые вопросы различаются. При этом китайский лидер выразил уверенность, что страны должны преодолевать разногласия на основе взаимоуважения.
По его словам, китайско-американское противостояние вне всяких сомнений станет катастрофой для всего мира, а сотрудничество между ними будет во многом благоприятно. В данной связи Си призвал Байдена возобновить механизмы диалога между странами и верно определять политику друг друга во избежание ошибочных расчетов и суждений.
26 января Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в частности, судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях и Договора по открытому небу, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и урегулирование ситуации на Украине.