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Москва

Си Цзиньпин предупредил о мировой катастрофе 

Артём Кульша 35 минут назад
Си Цзиньпин заявил об опасности противостояния США и Китая
Фото: ТАСС
Противостояние США и Китая приведет к катастрофе для всего мира. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Китая Си Цзиньпин.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Си провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В ходе него он констатировал, что взгляды Пекина и Вашингтона на некоторые вопросы различаются. При этом китайский лидер выразил уверенность, что страны должны преодолевать разногласия на основе взаимоуважения.
По его словам, китайско-американское противостояние вне всяких сомнений станет катастрофой для всего мира, а сотрудничество между ними будет во многом благоприятно. В данной связи Си призвал Байдена возобновить механизмы диалога между странами и верно определять политику друг друга во избежание ошибочных расчетов и суждений.
26 января Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в частности, судьбу Договора о стратегических наступательных вооружениях и Договора по открытому небу, борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и урегулирование ситуации на Украине.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Владимир Путин
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