Си Цзиньпин заявил об опасности противостояния США и Китая

Вчера, как сообщал «Рамблер», Си провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом . В ходе него он констатировал, что взгляды Пекина и Вашингтона на некоторые вопросы различаются. При этом китайский лидер выразил уверенность, что страны должны преодолевать разногласия на основе взаимоуважения.

По его словам, китайско-американское противостояние вне всяких сомнений станет катастрофой для всего мира, а сотрудничество между ними будет во многом благоприятно. В данной связи Си призвал Байдена возобновить механизмы диалога между странами и верно определять политику друг друга во избежание ошибочных расчетов и суждений.