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Глава КГБ Белоруссии заявил о стабилизации ситуации в стране 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 7 минут назад
Глава КГБ Белоруссии заявил о пройденном пике протестов
Фото: Reuters
Внутриполитическая ситуация в Белоруссии стабилизировалась, пик протестов пройден, заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.

«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — сказал глава белорусской спецслужбы, передает ТАСС.

В то же время Тертель допустил, что внешние деструктивные силы весной еще предпримут попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

«Попытки (возобновить протесты) будут, но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им удастся добиться таких целей, мы не видим», — отметил глава КГБ.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
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Комментарии 5
В мире , Александр Лукашенко , КГБ РБ , ИТАР-ТАСС
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