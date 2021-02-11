Глава КГБ Белоруссии заявил о пройденном пике протестов

Внутриполитическая ситуация в Белоруссии стабилизировалась, пик протестов пройден, заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель.
«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — сказал глава белорусской спецслужбы, передает ТАСС.
В то же время Тертель допустил, что внешние деструктивные силы весной еще предпримут попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.
«Попытки (возобновить протесты) будут, но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им удастся добиться таких целей, мы не видим», — отметил глава КГБ.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.