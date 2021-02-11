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Москва

Эксперты ВОЗ засомневались в информации о сроках начала пандемии коронавируса 

Говорит Москва 15 минут назад
В ВОЗ засомневались в сроках начала пандемии COVID-19
Фото: РИА Новости
По данным The Wall Street Journal, специалисты считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено.
Учёные отмечают, что ещё в октябре того года 90 человек попали в больницы с симптомами, схожими с теми, что проявляются при коронавирусе. Тем не менее пробы на вирус, взятые у двух третей из них китайскими властями, показали отрицательные результаты.
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Члены экспертной группы также призвали власти Китая провести более тщательное исследование результатов анализов данных этих пациентов с тем, чтобы точно определить происхождение заболевания.
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В мире , ВОЗ , Китай
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