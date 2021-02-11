В ВОЗ засомневались в сроках начала пандемии COVID-19

По данным The Wall Street Journal, специалисты считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено.

Учёные отмечают, что ещё в октябре того года 90 человек попали в больницы с симптомами, схожими с теми, что проявляются при коронавирусе. Тем не менее пробы на вирус, взятые у двух третей из них китайскими властями, показали отрицательные результаты.

Члены экспертной группы также призвали власти Китая провести более тщательное исследование результатов анализов данных этих пациентов с тем, чтобы точно определить происхождение заболевания.