Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Видео с оранжевыми альпийскими склонами 

Вадим Дроздов 17 минут назад
В социальных сетях продолжают появляться видеоролики с необычным природным явлением из Центральной Европы. На этот раз очевидцы засняли оранжевое небо над горнолыжными склонами в Альпах. Причиной всему является облако пыли, принесенное на Европейский континент из пустыни Сахара.
«Облако пыли достигло Европы с юго-западным антициклоном из Северной Африки через Средиземное море. Концентрация пыли из Сахары над Швейцарией особенно высока в субботу и влияет на нашу погоду», — сообщалось в швейцарском издании 6 февраля.
Посетители горнолыжных курортов катаются по жёлто-коричневому снегу и наблюдают оранжевое небо над головой.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с подменой мертвых детей на кукол
00:15
Видео с подменой мертвых детей на кукол
Происшествия
Видео с оранжевыми альпийскими склонами
00:23
Видео с оранжевыми альпийскими склонами
В мире
Видео суда над экс-замначальника ФСИН Петербурга
01:45
Видео суда над экс-замначальника ФСИН Петербурга
Происшествия
Появилось видео разгона полицией митинга в Афинах
00:59
Появилось видео разгона полицией митинга в Афинах
В мире
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Нападение на женщину в лифте попало на видео
01:24
Нападение на женщину в лифте попало на видео
Происшествия
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
00:13
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
Общество
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
00:21
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
Общество
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
00:24
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение