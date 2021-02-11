Видео с оранжевыми альпийскими склонами 

В социальных сетях продолжают появляться видеоролики с необычным природным явлением из Центральной Европы. На этот раз очевидцы засняли оранжевое небо над горнолыжными склонами в Альпах. Причиной всему является облако пыли, принесенное на Европейский континент из пустыни Сахара.

«Облако пыли достигло Европы с юго-западным антициклоном из Северной Африки через Средиземное море. Концентрация пыли из Сахары над Швейцарией особенно высока в субботу и влияет на нашу погоду», — сообщалось в швейцарском издании 6 февраля.

Посетители горнолыжных курортов катаются по жёлто-коричневому снегу и наблюдают оранжевое небо над головой.