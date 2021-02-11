Появилось видео разгона полицией митинга в Афинах 

10 февраля в Афинах прошли массовые акции протеста против разработанного властями закона о высших учебных учреждениях, который, в частности, предусматривает создание при университетах специальных охранных структур, а также отчисление так называемых вечных студентов, в течение нескольких лет не сдающих экзамены и не получающих диплома. Законопроект обсуждается уже несколько дней в парламенте страны. На митинги вышли преимущественно студенты и преподаватели.

Греческая полиция применила слезоточивый газ для разгона колонны манифестантов на центральной площади Синтагма (Конституции) у стен парламента. Также были проведены задержания ряда участников протестной акции.