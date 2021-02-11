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ВОЗ допускает появление COVID-19 до официального объявления о вспышке 

Газета.Ru и ещё 4 56 минут назад
ВОЗ допустила появление COVID-19 до его официального объявления
Фото: ТАСС
Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что коронавирус нового типа начал циркулировать в Китае до официального объявления о вспышке, сообщает Wall Street Journal.
По данным исследований, около 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами коронавирусной инфекции за два месяца до обнаружения патогена в городе Ухань. При этом китайские власти заявили, что провели тесты на антитела к коронавирусу у двух третей указанных пациентов и не обнаружили признаков заражения.

"Необходимы дальнейшие исследования", — заявил глава исследовательской группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Ранее китайские ученые заявили о невозможности установить, как коронавирус попал в Ухань.
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В мире , ВОЗ , Wall Street Journal , Китай
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