В Раде предрекли украинцам судьбу «подопытных кроликов»

По его словам, в вопросе вакцинации Киев руководствуется не национальными интересами, а внешними указаниями. Депутат отметил, что отказ от российских препаратов может привести к крайне негативным последствиям.

Кива подчеркнул, что Украина превратилась для Европы и США в страну третьего мира. Он предположил, что украинцам выдадут вакцину только для того, чтобы частично испробовать ее. Парламентарий также сравнил украинцев с подопытными кроликами, на которых ставят эксперименты.