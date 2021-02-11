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Украинцам предрекли судьбу «подопытных кроликов» без российской вакцины 

Lenta.ru и ещё 3 51 минуту назад
В Раде предрекли украинцам судьбу «подопытных кроликов»
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Илья Кива предрек украинцам судьбу «подопытных кроликов» без российской вакцины от коронавируса. Об этом представитель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) заявил в эфире «Россия 1», передает РИА Новости.
По его словам, в вопросе вакцинации Киев руководствуется не национальными интересами, а внешними указаниями. Депутат отметил, что отказ от российских препаратов может привести к крайне негативным последствиям.
Кива подчеркнул, что Украина превратилась для Европы и США в страну третьего мира. Он предположил, что украинцам выдадут вакцину только для того, чтобы частично испробовать ее. Парламентарий также сравнил украинцев с подопытными кроликами, на которых ставят эксперименты.
10 февраля правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Под запрет также попали «другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», разработка или производство которых были осуществлены в России.
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В мире , Украина , Илья Кива , Правительство Украины , Верховная Рада , РИА Новости , Киев , США
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