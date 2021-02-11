Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Коллекционер собрал на пляжах рвоту кашалота на два миллиона долларов 

Lenta.ru 40 минут назад
Коллекционер собрал на пляжах рвоту кашалота на $2 миллиона
Фото: Кадр: Stuff
Новозеландский коллекционер собрал на пляжах 45 килограммов амбры — застывшей рвоты кашалотов. Его находки могут стоить более двух миллионов долларов (около 150 миллионов рублей), сообщает издание Daily Mail.
61-летний Данкан Пейн (Duncan Payne) ищет амбру с 2018 года. Для этого он от четырех до пяти раз в месяц бывает на пляжах. Найденные камешки новозеландец берет с собой, несколько месяцев сушит, а затем отчищает засохшие водоросли и кораллы. Мужчина утверждает, что научился отличать амбру по запаху, когда гостил у знакомого, который хранит ее дома.
По словам Пейна, он отправил австралийскому парфюмеру пять граммов своей амбры для создания нового аромата. Это долгий процесс, поэтому результата следует ждать лишь через два-три года. Кроме того, еще два килограмма удалось продать в Сингапуре. Покупатель согласился заплатить ему 20 тысяч долларов (около 1,5 миллионов рублей) и купить авиабилет, но, увидев товар, усомнился в его подлинности.
После сингапурского фиаско представители парфюмерной промышленности отказались иметь с дело с Пейном. Специалисты из естественнонаучного музея Отаго, изучавшие камни из его коллекции, также пришли к выводу, что это не амбра, а пемза и песчаник. Но мужчина не унывает и пытается продать свои находки через Facebook.

«Каждый должен иметь право подобрать что-то на пляже, а потом продать это, — заявляет он. — Не только я, каждый!»

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Стоимость амбры на международном рынке составляет до 45 долларов (3,3 тысячи рублей) за грамм.
Ранее сообщалось, что во время романтической прогулки по пляжу в Таиланде супруги нашли 15-килограммовый кусок застывшей рвоты кашалота. Такое количество амбры может стоить около 600 тысяч долларов (44,2 миллиона рублей).
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Последние новости
Российские ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии Российские ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии Юлия Навальная улетела из России Юлия Навальная улетела из России Песков назвал суровой реальностью возросшую смертность из-за коронавируса Песков назвал суровой реальностью возросшую смертность из-за коронавируса
Комментарии
В мире , Сингапур
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Нападение на женщину в лифте попало на видео
01:24
Нападение на женщину в лифте попало на видео
Происшествия
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
00:13
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
Общество
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
00:21
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
Общество
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
00:24
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
Другое
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
00:09
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
Пожары Происшествия
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
00:51
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
Происшествия
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
00:34
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение