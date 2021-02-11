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Обвинение утверждает, что штурмовавшие Капитолий хотели убить Майкла Пенса и Нэнси Пелоси 

ТАСС 33 минуты назад
Штурмовавших Капитолий обвинили в попытке убить Пенса и Пелоси
Фото: Reuters
Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, штурмовавшие Капитолий, хотели убить Майкла Пенса, который в тот момент являлся вице-президентом страны, и спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Это утверждала в среду на процессе импичмента Трампа в Сенате Конгресса США обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит.

"Журналисты, находившиеся в Капитолии, сообщали, что слышали, как погромщики говорили, что ищут Пенса, чтобы казнить его. Сторонники Трампа возвели виселицу на лужайке перед зданием Капитолия. Другая группа погромщиков скандировала: "Повесить Майкла Пенса!" — заявила она.

По ее словам, это не было каким-то отдельным инцидентом, а "происходило повсюду". Плэскит подчеркнула также, что эти данные подтверждаются показаниями, полученными сотрудниками ФБР от арестованных участников беспорядков.

"Они бы убили вице-президента Майкла Пенса, если бы им предоставилась такая возможность", — процитировала она документ ФБР. "Речь шла об убийстве вице-президента США", — подчеркнула обвинитель. "Сторонники Трампа угрожали убийством вице-президенту Пенсу, потому что он отверг требование президента Трампа отменить результаты выборов", — заключила она.

Плэскит со ссылкой на документы ФБР сообщила также, что протестующие хотели убить и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Они [штурмовавшие Конгресс] искали Пелоси в зале заседаний и в ее кабинете, открыто заявляя о своем намерении навредить ей или убить ее. И они делали это, потому что Дональд Трамп послал их с этой целью", — утверждала она.

Представители стороны обвинения показывали в ходе заседания видеокадры штурма Капитолия, в том числе и записи, которые ранее нигде не демонстрировались. Среди них были и снимки с камер видеонаблюдения, установленных на территории Конгресса. Обвинители также восстановили фактически поминутную хронологию событий того дня и визуализировали ее на анимированной карте здания Капитолия.
В среду в Сенате свои доводы приводит сторона обвинения. На это ей отведено не более 8 часов из 16, которые в целом имеются у нее на изложение своей позиции в соответствии с достигнутой ранее договоренностью. В четверг, как ожидается, их выступление продолжится. Затем свои аргументы будет приводить защита.
Импичмент Трампа
Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер, если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности.
Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената — минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. Эксперты считают, что у правящей партии это вряд ли получится. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, необходимо простое большинство членов верхней палаты.
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Комментарии
В мире , Происшествия , США , Чак Шумер , Майкл Пенс , Дональд Трамп , ФБР , Конгресс США
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