Штурмовавших Капитолий обвинили в попытке убить Пенса и Пелоси

"Журналисты, находившиеся в Капитолии, сообщали, что слышали, как погромщики говорили, что ищут Пенса, чтобы казнить его. Сторонники Трампа возвели виселицу на лужайке перед зданием Капитолия. Другая группа погромщиков скандировала: "Повесить Майкла Пенса!" — заявила она.

По ее словам, это не было каким-то отдельным инцидентом, а "происходило повсюду". Плэскит подчеркнула также, что эти данные подтверждаются показаниями, полученными сотрудниками ФБР от арестованных участников беспорядков.

"Они бы убили вице-президента Майкла Пенса, если бы им предоставилась такая возможность", — процитировала она документ ФБР. "Речь шла об убийстве вице-президента США", — подчеркнула обвинитель. "Сторонники Трампа угрожали убийством вице-президенту Пенсу, потому что он отверг требование президента Трампа отменить результаты выборов", — заключила она.

Плэскит со ссылкой на документы ФБР сообщила также, что протестующие хотели убить и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Они [штурмовавшие Конгресс] искали Пелоси в зале заседаний и в ее кабинете, открыто заявляя о своем намерении навредить ей или убить ее. И они делали это, потому что Дональд Трамп послал их с этой целью", — утверждала она.

Представители стороны обвинения показывали в ходе заседания видеокадры штурма Капитолия, в том числе и записи, которые ранее нигде не демонстрировались. Среди них были и снимки с камер видеонаблюдения, установленных на территории Конгресса. Обвинители также восстановили фактически поминутную хронологию событий того дня и визуализировали ее на анимированной карте здания Капитолия.

В среду в Сенате свои доводы приводит сторона обвинения. На это ей отведено не более 8 часов из 16, которые в целом имеются у нее на изложение своей позиции в соответствии с достигнутой ранее договоренностью. В четверг, как ожидается, их выступление продолжится. Затем свои аргументы будет приводить защита.

Импичмент Трампа

Как пояснял ранее лидер демократического большинства Сената Чак Шумер , если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности.

Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента требуется две трети голосов Сената — минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев в этом деле. Эксперты считают, что у правящей партии это вряд ли получится. При этом для того, чтобы запретить Трампу, в частности, вновь баллотироваться на пост главы государства, необходимо простое большинство членов верхней палаты.