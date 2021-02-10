Литва отказалась задержать соратника Навального

"Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования является неправильной практикой", — сообщила Билотайте по поводу ордера на арест Волкова, отправленного через Интерпол.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск соратника Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. По этому обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.

СК сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".