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Литва отказалась задержать Леонида Волкова 

РИА Новости 31 минуту назад
Литва отказалась задержать соратника Навального
Фото: ТАСС
Министерство внутренних дел Литвы отказалось задерживать по запросу России объявленного в международный розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте.

"Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования является неправильной практикой", — сообщила Билотайте по поводу ордера на арест Волкова, отправленного через Интерпол.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск соратника Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. По этому обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.
Соратника Навального объявили в международный розыск
СК сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
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В мире , Алексей Навальный , Леонид Волков , Мосгорсуд , МВД , Интерпол , Associated Press
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