Меркель заявила о третьей волне коронавируса и продлила локдаун 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что третья волна коронавируса уже обозначалась, и с ней необходимо бороться. Об этом Меркель сообщила по итогам совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии, передает РИА Новости

По ее словам, власти Германии уже получили первые доклады о мутациях вируса. Канцлер отметила, что в правительстве осознают, что штаммов становится все больше, и вопрос лишь в том, как быстро увеличивается их количество. Меркель также объявила, что по итогам совещания было принято решение продлить локдаун, введенный в стране 2 ноября прошлого года, до 7 марта.

Ранее сообщалось, что в Германии суд оправдал мужчину за нарушение карантинных мер, признав их «катастрофично ошибочным решением». Отмечается, что решение веймарского суда (федеральная земля Тюрингия) идет вразрез с мнением большинства ученых и политиков ФРГ, а также ставит под вопрос государственные меры по борьбе с распространением коронавируса.

В начале ноября ноября Германия ввела жесткий карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом. По распоряжению канцлера ФРГ Ангелы Меркель закрылись, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, ограничивается работа магазинов. Жителям страны запрещено собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах.