В Европе обвинили Москву в «дезинформации» о вакцинации на Украине

По словам исполнительного вице-президента ЕК, вакцинация на Украине может стартовать уже в этом месяце.

"Однако мы обеспокоены относительно влияния российской дезинформации о процессе вакцинации на Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией и скептицизмом по вакцинам", — сказал Домбровскис на пресс-конференции.

При этом он не привел никаких примеров российской "дезинформации".

Ранее сообщалось, что на Украине в марте может быть запущен Центр противодействия дезинформации. По мнению президента страны Владимира Зеленского, такой центр нужен Украине, чтобы бороться с фейками, якобы запускаемыми Россией. Кроме того, глава минкульта рассказал, что министерство намерено представить в марте стратегию противодействия дезинформации, нацеленную на повышение медиаграмотности населения. Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявлял РИА Новости, что "украинский медиаландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям по дезинформации".