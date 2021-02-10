В Европе обвинили Москву в «дезинформации» о вакцинации на Украине

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обвинил Россию в якобы "дезинформации" относительно вакцинации против COVID-19 на Украине, ничем не аргументировав свои слова.
По словам исполнительного вице-президента ЕК, вакцинация на Украине может стартовать уже в этом месяце.
"Однако мы обеспокоены относительно влияния российской дезинформации о процессе вакцинации на Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией и скептицизмом по вакцинам", — сказал Домбровскис на пресс-конференции.
При этом он не привел никаких примеров российской "дезинформации".
Ранее сообщалось, что на Украине в марте может быть запущен Центр противодействия дезинформации. По мнению президента страны Владимира Зеленского, такой центр нужен Украине, чтобы бороться с фейками, якобы запускаемыми Россией. Кроме того, глава минкульта рассказал, что министерство намерено представить в марте стратегию противодействия дезинформации, нацеленную на повышение медиаграмотности населения. Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявлял РИА Новости, что "украинский медиаландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям по дезинформации".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.