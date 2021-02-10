Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Посла РФ в Мексике вызвали на допрос по делу о торговле наркотиками 

News.ru 42 минуты назад
Российского посла в Мексике допросили по делу о контрабанде кокаина
Фото: РИА Новости
Посол России в Мексике Виктор Коронелли выступил свидетелем по делу о контрабанде кокаина из Аргентины. В прошлом он возглавлял российскую дипмиссию в Буэнос-Айресе.
Коронелли допросили в качестве свидетеля в Дорогомиловском суде Москвы. Адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц заявил, что допрос прошёл с нарушением юридических формальностей.

Вопреки закону и здравому смыслу, нашим ходатайствам дипломат дал показания в суде по существу дела без участия присяжных заседателей, — рассказал ТАСС юрист.

По словам Костанянца, ему объяснили отсутствие присяжных некой болезнью. Адвокат добавил, что 26 февраля Коронелли продолжит давать показания.
Уголовное дело о перевозке 400 кг кокаина из Аргентины возбудили в 2017 году. Судебные слушания начались в ноябре 2020 года. Обвиняемых четверо, следствие считает организатором преступной схемы бизнесмена Андрея Ковальчука. Подсудимые свою вину признавать отказываются. Ковальчук продолжает уверять, что никогда не имел дела с наркотиками, а из Южной Америки вывозил только элитные сорта кофе и полудрагоценные камни.
В МИДе рассказали о закрытии генконсульства США в России
Ранее NEWS.ru сообщал о задержании топ-менеджера известной компании в Москве. Правоохранители обнаружили при нём пакет с кокаином и кейс со 100 млн рублей.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
News.ru: последние новости
ООН отреагировала на закрытие российских телеканалов в Латвии ООН отреагировала на закрытие российских телеканалов в Латвии Супруга владельца закрытых на Украине ТВ-каналов попала в базу «Миротворца» Супруга владельца закрытых на Украине ТВ-каналов попала в базу «Миротворца» Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива
Комментарии 4
В мире , Андрей Ковальчук , Александр Костанянц , Виктор Коронелли , МИД , ИТАР-ТАСС , Аргентина , Буэнос-Айрес , Мексика , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Нападение на женщину в лифте попало на видео
01:24
Нападение на женщину в лифте попало на видео
Происшествия
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
00:13
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
Общество
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
00:21
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
Общество
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
00:24
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
Другое
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
00:09
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
Пожары Происшествия
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
00:51
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
Происшествия
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
00:34
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение