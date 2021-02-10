Российского посла в Мексике допросили по делу о контрабанде кокаина

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Коронелли допросили в качестве свидетеля в Дорогомиловском суде Москвы . Адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц заявил, что допрос прошёл с нарушением юридических формальностей.

Вопреки закону и здравому смыслу, нашим ходатайствам дипломат дал показания в суде по существу дела без участия присяжных заседателей, — рассказал ТАСС юрист.

По словам Костанянца, ему объяснили отсутствие присяжных некой болезнью. Адвокат добавил, что 26 февраля Коронелли продолжит давать показания.

Уголовное дело о перевозке 400 кг кокаина из Аргентины возбудили в 2017 году. Судебные слушания начались в ноябре 2020 года. Обвиняемых четверо, следствие считает организатором преступной схемы бизнесмена Андрея Ковальчука . Подсудимые свою вину признавать отказываются. Ковальчук продолжает уверять, что никогда не имел дела с наркотиками, а из Южной Америки вывозил только элитные сорта кофе и полудрагоценные камни.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании топ-менеджера известной компании в Москве. Правоохранители обнаружили при нём пакет с кокаином и кейс со 100 млн рублей.