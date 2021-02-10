ВОЗ сохранил для России рекомендацию носить маски 

"ВОЗ получает ежедневно данные из России, видно, что количество случаев снижается. Но рекомендации ВОЗ остаются прежними, очень важно не расслабляться. Так что важно соблюдать все меры, в том числе масочный режим", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".