Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

ВОЗ сохранил для России рекомендацию носить маски 

РИА Новости и ещё 2 11 минут назад
ВОЗ сохранил для России рекомендацию носить маски
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже на фоне снижения темпов заболеваемости коронавирусом в России сохраняет для страны прежние рекомендации по профилактике COVID-19, в том числе по ношению масок, заявила в среду региональный представитель организации Мелита Вуйнович.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.

"ВОЗ получает ежедневно данные из России, видно, что количество случаев снижается. Но рекомендации ВОЗ остаются прежними, очень важно не расслабляться. Так что важно соблюдать все меры, в том числе масочный режим", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Она добавила, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом, ее использование важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Последние новости
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии
В мире , Мелита Вуйнович , Александр Бречалов , Анна Попова , Рамзан Кадыров , ВОЗ , Роспотребнадзор , Удмуртская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Нападение на женщину в лифте попало на видео
01:24
Нападение на женщину в лифте попало на видео
Происшествия
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
00:21
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
Общество
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
00:13
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
Общество
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
00:24
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
Другое
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
00:09
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
Пожары Происшествия
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
00:51
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
Происшествия
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
00:34
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение