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В Киеве полиция ворвалась в офис сторонников оппозиции 

Lenta.ru 38 минут назад
Национальная полиция Киева ворвалась в офис организации «Патриоты за жизнь», которую возглавляет депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, и задержала группу ее активистов. Видеозапись с места событий публикует Telegram-канал «Политика Страны».
Ранее перед офисом состоялась акция протеста сторонников украинского радикального движения «Национальный корпус» (запрещено в РФ). Националисты утверждали, что в здании скрываются «пророссийские боевики, которые готовят провокации». Часть оппозиционеров вышла к ним на переговоры и предложила «решить вопрос» в боксерском поединке.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов задерживают активистов «Патриотов за жизнь» и врываются в помещение. Работу силовиков сопровождают одобрительные крики собравшихся, которые пришли на акцию с флагами и партийной символикой.
По данным канала, большинство задержанных отвели в автозаки. Им не объяснили причину задержания. Другую часть членов организации полиция заперла в спортивном зале. По мнению Кивы, действия правоохранителей являются незаконными. Отмечается, что силовики не мешали проводить акцию сторонникам «Национального корпуса».
Ранее украинские националисты попытались взять штурмом киевский офис оппозиционного телеканала «Наш», который они считают последним не заблокированным на территории страны пророссийским СМИ. Они в прямом эфире избили корреспондента канала, однако позже были разогнаны правоохранительными органами.
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Комментарии 5
В мире , Видео , Происшествия , Илья Кива , МВД , Верховная Рада , Киев
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