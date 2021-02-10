В Киеве полиция ворвалась в офис сторонников оппозиции 

Ранее перед офисом состоялась акция протеста сторонников украинского радикального движения «Национальный корпус» (запрещено в РФ). Националисты утверждали, что в здании скрываются «пророссийские боевики, которые готовят провокации». Часть оппозиционеров вышла к ним на переговоры и предложила «решить вопрос» в боксерском поединке.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов задерживают активистов «Патриотов за жизнь» и врываются в помещение. Работу силовиков сопровождают одобрительные крики собравшихся, которые пришли на акцию с флагами и партийной символикой.

По данным канала, большинство задержанных отвели в автозаки. Им не объяснили причину задержания. Другую часть членов организации полиция заперла в спортивном зале. По мнению Кивы, действия правоохранителей являются незаконными. Отмечается, что силовики не мешали проводить акцию сторонникам «Национального корпуса».