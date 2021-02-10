Пока вы не уснули: НАТО предоставят воздушное пространство над Крымом

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Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной

Говоря об обстановке на мировой арене, министр отметил, что любые попытки Российской Федерации «стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права» встречают «все более ожесточенное сопротивление» со стороны тех западных коллег Москвы, «которые хотят сделать нас по большому счету „послушными“, хотят нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям».

Украина предоставит НАТО воздушное пространство над Крымом

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклия предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации». Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, предложение прозвучало в ходе встречи министра инфраструктуры Украины с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в Брюсселе.

Соратника Навального объявили в международный розыск

В конце января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вовлечения сторонниками Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, и привлек Волкова в качестве обвиняемого.

Москвич пожаловался на кражу 140 млн рублей из банковской ячейки

Полиция разыскивает злоумышленников, которые украли у мужчины из банковской ячейки разную валюту общей суммой в 140 млн рублей.

Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что из его банковских ячеек похитили деньги в рублях и другой валюте. Общая сумма ущерба, по словам заявителя, составила почти 140 млн рублей.

Бабарико допустил развал Белоруссии к 2025 году

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико в интервью изданию Welle заявил, что есть два варианта развития политической ситуации в республике. Оба предполагают рождение нового государства.

По словам бывшего главы Белгазпромбанка, вопрос о будущем страны является крайне сложным для человека, получающего большинство информации «из гостелевидения».

Москвичей предупредили о транспортном коллапсе на выходных

Снежный апокалипсис ждет Москву в пятницу и субботу: снег будет идти 36 часов, скорость ветра составит до 20 метров в секунду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

По словам синоптика, в Москве природа взяла паузу, эта пауза продлится в среду и четверг, то есть никаких "камней с неба", никаких снегопадов. Морозы в ночь на четверг до минус 17-22 градусов, без осадков, в четверг днем минус 10-15.

Онищенко выступил за отмену обязательного ношения масок

Масочный режим из обязательного следует сделать рекомендательным по всей стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Так он прокомментировал решение властей Удмуртии смягчить требования к ношению масок в регионе.

Богомолов назвал Запад «новым этическим рейхом»

Любое несогласие вызывает настоящее линчевание, пишет режиссер в своем философском манифесте «Похищение Европы 2.0»

Константин Богомолов опубликовал в «Новой газете» манифест режиссера под названием «Похищение Европы 2.0». Художественный руководитель театра на Малой Бронной заметил на своей странице в Facebook, что сказанное им в статье вызовет и ненависть, и любовь.

Юлия Навальная улетела в Германию

Юлия Навальная, супруга основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента), уехала из России в Германию.

По данным источника «Интерфакса», Юлия Навальная вылетела из московского аэропорта Домодедово во Франкфурт-на-Майне.

Эксперт обосновала невозможность повышения пенсий за счет богатых

Прайм

Российскую пенсионную систему невозможно реанимировать за счет изъятия денег у одних и перераспределения их между другими, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова