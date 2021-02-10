Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Пока вы не уснули: НАТО получит воздушное пространство над Крымом 

Елена Прошина 48 минут назад
Пока вы не уснули: НАТО предоставят воздушное пространство над Крымом
Фото: РИА Новости
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад предпринимает попытки сделать Россию «послушной» страной.
Говоря об обстановке на мировой арене, министр отметил, что любые попытки Российской Федерации «стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права» встречают «все более ожесточенное сопротивление» со стороны тех западных коллег Москвы, «которые хотят сделать нас по большому счету „послушными“, хотят нас заставить согласиться с теми весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям».
Читать новость полностью

Украина предоставит НАТО воздушное пространство над Крымом

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклия предложил использовать для операций НАТО воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации». Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
По данным ведомства, предложение прозвучало в ходе встречи министра инфраструктуры Украины с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в Брюсселе.
Читать новость полностью

Соратника Навального объявили в международный розыск

Соратник Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) Леонид Волков объявлен в международный розыск.
В конце января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вовлечения сторонниками Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, и привлек Волкова в качестве обвиняемого.
Читать новость полностью

Москвич пожаловался на кражу 140 млн рублей из банковской ячейки

Полиция разыскивает злоумышленников, которые украли у мужчины из банковской ячейки разную валюту общей суммой в 140 млн рублей.
Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил, что из его банковских ячеек похитили деньги в рублях и другой валюте. Общая сумма ущерба, по словам заявителя, составила почти 140 млн рублей.
Читать новость полностью

Бабарико допустил развал Белоруссии к 2025 году

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико в интервью изданию Welle заявил, что есть два варианта развития политической ситуации в республике. Оба предполагают рождение нового государства.
По словам бывшего главы Белгазпромбанка, вопрос о будущем страны является крайне сложным для человека, получающего большинство информации «из гостелевидения».
Читать новость полностью

Москвичей предупредили о транспортном коллапсе на выходных

Снежный апокалипсис ждет Москву в пятницу и субботу: снег будет идти 36 часов, скорость ветра составит до 20 метров в секунду, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в Москве природа взяла паузу, эта пауза продлится в среду и четверг, то есть никаких "камней с неба", никаких снегопадов. Морозы в ночь на четверг до минус 17-22 градусов, без осадков, в четверг днем минус 10-15.
Читать новость полностью

Онищенко выступил за отмену обязательного ношения масок

Масочный режим из обязательного следует сделать рекомендательным по всей стране. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Так он прокомментировал решение властей Удмуртии смягчить требования к ношению масок в регионе.
Читать новость полностью

Богомолов назвал Запад «новым этическим рейхом»

Любое несогласие вызывает настоящее линчевание, пишет режиссер в своем философском манифесте «Похищение Европы 2.0»
Константин Богомолов опубликовал в «Новой газете» манифест режиссера под названием «Похищение Европы 2.0». Художественный руководитель театра на Малой Бронной заметил на своей странице в Facebook, что сказанное им в статье вызовет и ненависть, и любовь.
Читать новость полностью

Юлия Навальная улетела в Германию

Юлия Навальная, супруга основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента), уехала из России в Германию.
По данным источника «Интерфакса», Юлия Навальная вылетела из московского аэропорта Домодедово во Франкфурт-на-Майне.
Читать новость полностью

Эксперт обосновала невозможность повышения пенсий за счет богатых

Прайм
Российскую пенсионную систему невозможно реанимировать за счет изъятия денег у одних и перераспределения их между другими, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Доход от 1,5 млн рублей в год — это 125 тысяч рублей в месяц, что для крупных городов далеко не самая высокая заработная плата. Можно ли обозначить категорию граждан, получающих подобную зарплату, как богатых? Тогда нужно, по всей видимости, ввести четкую градацию, кто назначается богатым, а кто — умеренно бедным. Представителям профильных органов власти стоит для начало отказаться от патетики и трезво посмотреть на вещи", — считает эксперт.

Читать новость полностью
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Комментарии 173
В мире , Юлия Навальная , Алексей Навальный , Константин Богомолов , Геннадий Онищенко , Патрик Тернер , Леонид Волков , Сергей Лавров , Анна Бодрова , Евгений Тишковец , Виктор Бабарико , МИД , Фонд борьбы с коррупцией , Аэропорт Домодедово , Госдума , Минюст РФ , СКР , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Нападение на женщину в лифте попало на видео
01:24
Нападение на женщину в лифте попало на видео
Происшествия
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
00:21
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
Общество
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
00:13
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
Общество
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
00:24
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
Другое
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
00:09
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
Пожары Происшествия
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
00:51
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
Происшествия
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
00:34
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение