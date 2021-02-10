Вице-канцлера Германии экстренно вызвали в бундестаг из-за «Севпотока-2»

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На вызове министра настояли представители фракции "Зеленые/Союз 90", которые инициировали слушания. Они аргументировали необходимость вызова Шольца тем, что он непосредственно вовлечен в дебаты вокруг проекта "Северный поток 2".

Большинство депутатов в повторном голосовании высказались за вызов Шольца, который в это время участвовал в совещании с участием канцлера ФРГ Ангелой Меркель и главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса.

Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе бундестага ФРГ, Шольц должен присутствовать на слушаниях, его выступление не запланировано.