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Вице-канцлера Германии вызвали в бундестаг из-за «Северного потока — 2» 

РИА Новости 17 минут назад
Вице-канцлера Германии экстренно вызвали в бундестаг из-за «Севпотока-2»
Фото: Reuters
Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц экстренно вызван в бундестаг на слушания по ситуации в России и вокруг строительства газопровода "Северный поток 2", трансляция заседания ведется на сайте парламента.
На вызове министра настояли представители фракции "Зеленые/Союз 90", которые инициировали слушания. Они аргументировали необходимость вызова Шольца тем, что он непосредственно вовлечен в дебаты вокруг проекта "Северный поток 2".
Большинство депутатов в повторном голосовании высказались за вызов Шольца, который в это время участвовал в совещании с участием канцлера ФРГ Ангелой Меркель и главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса.
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Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе бундестага ФРГ, Шольц должен присутствовать на слушаниях, его выступление не запланировано.
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В мире , Ангела Меркель , Олаф Шольц , Бундестаг , РИА Новости
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