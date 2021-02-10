Вице-канцлера Германии экстренно вызвали в бундестаг из-за «Севпотока-2»

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц экстренно вызван в бундестаг на слушания по ситуации в России и вокруг строительства газопровода "Северный поток 2", трансляция заседания ведется на сайте парламента.
На вызове министра настояли представители фракции "Зеленые/Союз 90", которые инициировали слушания. Они аргументировали необходимость вызова Шольца тем, что он непосредственно вовлечен в дебаты вокруг проекта "Северный поток 2".
Большинство депутатов в повторном голосовании высказались за вызов Шольца, который в это время участвовал в совещании с участием канцлера ФРГ Ангелой Меркель и главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса.
Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе бундестага ФРГ, Шольц должен присутствовать на слушаниях, его выступление не запланировано.