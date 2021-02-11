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Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу Цепкало 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Белоруссия направила Латвии запрос на выдачу Цепкало
Фото: РИА Новости
Белорусская сторона направила Латвии запрос на выдачу бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало.
Об этом заявил глава белорусского СК Иван Носкевич.

«Конечно же, всё отправлено. Все документы отправлены в установленном порядке через Генеральную прокуратуру, и мы ждём ответа как от польской стороны (по фигурантам другого уголовного дела. — RT), так и от латвийской», — цитирует его РИА Новости.

Носкевич уточнил, что запрос направлен по инициативе СК компетентным органам Латвии.
В августе 2020 года Цепкало обсудил с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве создание польско-американского фонда поддержки бастующих на белорусских предприятиях.
В январе он объявил о создании Белорусского демократического форума для обсуждения в онлайн-формате будущего устройства государства.
7 февраля стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-каналов NEXTA Степана Путило, а также его бывшего главного редактора Романа Протасевича.
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Комментарии 2
В мире , Валерий Цепкало , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Варшава , Латвия , Минск , Польша , Рига
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