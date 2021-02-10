На Украине начали расследование по закупке вакцины по завышенной цене

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование возможных закупок министерством здравоохранения китайской вакцины от коронавируса Sinovac по завышенной цене. Об этом 10 февраля сообщил Совет общественного контроля НАБУ, пишет «Страна.ua».

Речь идет о закупке препарата по 17,85 доллара за дозу при помощи частной фирмы-посредника.

Такая цена оказалась едва ли не самой высокой в ​​мире, а общая эффективность вакцины во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38 процента, сказано в сообщении совета.

Предварительно действия при закупке препарата квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подтвердил информацию о начале расследования, но не сообщил деталей, передает «Интерфакс-Украина»

В конце 2020 года государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» заключило с поставщиком ЧАО «Лекхим» договор на поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины. Аванс заплачен в размере 964,3 миллиона гривен.