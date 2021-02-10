Готовность суда в Нидерландах рассмотреть отчеты российского концерна «Алмаз-Антей» в рамках дела о крушении «Боинга» в небе над Донбассом обеспокоила Украину . Гражданский лайнер сбивали намеренно, «перепутав с бортом президента России», уверен обозреватель Царьграда Александр Цыганов.

Как сообщал «Рамблер», самолет авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом в 2014 году. По версии Объединенной следственной группы (JIT), лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли российские военные. При этом суд в Нидерландах выразил готовность учесть при рассмотрении обстоятельств трагедии отчеты российского концерна «Алмаз-Антей».

По словам Цыганова, в деле о крушения рейса MH17 может произойти резкий поворот. Есть свидетельства, что украинские диспетчеры направили пассажирский самолет в зону боевых действий, где его сбили силовики.