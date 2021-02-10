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Москва

Украина вместо MH17 хотела сбить самолет президента России 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад
Эксперт заявил о намерении Украины сбить самолет президента России вместо MH17
Фото: Reuters
Готовность суда в Нидерландах рассмотреть отчеты российского концерна «Алмаз-Антей» в рамках дела о крушении «Боинга» в небе над Донбассом обеспокоила Украину. Гражданский лайнер сбивали намеренно, «перепутав с бортом президента России», уверен обозреватель Царьграда Александр Цыганов.
Как сообщал «Рамблер», самолет авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом в 2014 году. По версии Объединенной следственной группы (JIT), лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли российские военные. При этом суд в Нидерландах выразил готовность учесть при рассмотрении обстоятельств трагедии отчеты российского концерна «Алмаз-Антей».
По словам Цыганова, в деле о крушения рейса MH17 может произойти резкий поворот. Есть свидетельства, что украинские диспетчеры направили пассажирский самолет в зону боевых действий, где его сбили силовики.

«Причем сбили с гарантией, отправив за ним самолет-перехватчик, а на земле подстраховывая зенитно-ракетной установкой «Бук». Перепутали с бортом президента России, тем паче, что отметки их на радарах пересеклись незадолго до этого», — подчеркнул обозреватель.

Обвиняемыми по делу о катастрофе в Донбассе проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
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Комментарии
В мире , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Алмаз-Антей
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