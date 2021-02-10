В Норвегии посоветовали носить две маски одновременно 

"Этот метод может дать значительный эффект в том случае, если одна маска надета не совсем правильно, поэтому может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмет нижнюю, медицинскую, чтобы под нее не проникала инфекция", — приводит телекомпания слова Накстада. Он отметил, что те маски, которые обычные жители в большинстве своем используют, не дают оптимальной защиты, поскольку недостаточно герметичны в отличие от тех, что использует медицинский персонал.