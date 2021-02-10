В США усомнились в эффективности политики сдерживания России 

США , которые последние годы активно пытаются предотвратить превращения России в «регионального гегемона», усомнились в эффективности выбранной политики, сообщает издание EurAsia Daily. Звучат мнения о том, чтобы позволить РФ распространить свое влияние на территории постсоветского пространства и взаимодействовать с ней в новых условиях.

Впервые подобные предложения звучали сразу после окончания холодной войны. Американские эксперты всерьез предлагали уступить России и Китаю их сферы влияния в Евразии и затем уже выстраивать с ними отношения. От инициативы отказались, посчитав, что впоследствии, например, Россия, окрепнув, постарается потеснить США в роли мирового гегемона. При этом после холодной войны Вашингтон сконцентрировался на борьбе против мирового терроризма. К теме противостояния с Россией и Китаем американцы вернулись после событий 2014 года в Украине.

«Американцы определяют своих противников — КНР и Россию в качестве «ревизионистских держав», т. е. государств, стремящихся к «ревизии» мирового порядка, в котором безраздельно господствовали США», — говорится в статье.

В настоящее время основная задача США — не допустить превращения России и Китая в региональных гегемонов. В связи с этим Вашингтон противодействует наращиванию военного потенциала стран, что требует от правительства правильного распределения ресурсов в двух направлениях. Это выливается в рост оборонных расходов, ситуацию уже начинают критиковать американские элиты. Звучат предложения вернуться к стратегии предоставления КНР и РФ сфер влияния. Кроме того, американцы живо интересуются, сможет ли США в случае развязывания боевых действий противостоять России и Китаю одновременно, поддержат ли Соединенные штаты союзники, готовы ли США к затяжной войне и есть ли у американцев преимущество в обычном вооружении.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил, что региональный кризис с Москвой или Пекином может быстро перерасти в ядерную войну.