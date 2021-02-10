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США предсказали «разрыв на части» из-за импичмента Трампа 

Lenta.ru 22 минуты назад
Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа предсказал, что процедура импичмента приведет к «разрыву страны на части». Об этом пишет The New York Post.
По его мнению, процесс может привести Соединенные Штаты к состоянию времен Гражданской войны 1861-1865 годов. Адвокат добавил, что из-за разбирательств над политиком могут вскрыться «новые раны». Шон также раскритиковал обвинителей Трампа из палаты представителей, поскольку они якобы только прикрываются желанием единства.
7 февраля сообщалось, что американские законодатели могут приостановить процедуру импичмента бывшего президента вечером 12 февраля, если она продлится до этого времени.
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14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Демократы мотивируют решение подвергнуть политика импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Конгресс США , США
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