Адвокат предстал на суде в образе трогательного кота

США адвокат предстал на суде в образе кота. Во время онлайн-заседания в Zoom защитник из Техаса, не разобравшись в фильтрах программы, появился на экране в маске трогательного животного.

Рот Понтон случайно включил забавную функцию и появился перед коллегами и судьей в образе котенка с большими и грустными глазами. Юристу пришлось обратиться за помощью к секретарю, чтобы вернуть себе обычный облик.

«Я здесь, я в прямом эфире, я не кот», — сообщил суду адвокат.

После этого инцидента судья Рой Фергюсон посоветовал всем проверять свои компьютеры до начала заседания, если ранее ими пользовались дети.