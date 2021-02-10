Российский сенатор назвал приемника Байдена 

Республиканцы, интригуя против бывшего президента США Дональда Трампа, рискуют проиграть демократам вторые выборы подряд, и Джо Байдена на посту главы государства сменит Камала Харрис. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.
Как сообщал «Рамблер», в США экс-президента Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. 6 января сторонники Трампа захватили часть Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. В ходе столкновений погибли пять человек, несколько десятков получили ранения.
Пушков отметил, что «пока импичмент не вырисовывается», хотя против Трампа интригует часть представителей его собственной партии.
«Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис (нынешний вице-президент США. — Прим. ред.)», — уверен российский политик.
Ранее сенат США признал конституционным импичмент Трампа.