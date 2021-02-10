Российский сенатор назвал приемника Байдена 

Как сообщал «Рамблер», в США экс-президента Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. 6 января сторонники Трампа захватили часть Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. В ходе столкновений погибли пять человек, несколько десятков получили ранения.

Пушков отметил, что «пока импичмент не вырисовывается», хотя против Трампа интригует часть представителей его собственной партии.