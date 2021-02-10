Источники Politico заявили, что около десятка разговоров все еще остаются тайной. Советники Байдена хотят узнать, не раскрывал ли Трамп секретную информацию и не заключал ли он с Путиным конфиденциальных соглашений, которые могут застать Белый дом врасплох, передает ТАСС

Бывший сотрудник администрации Трампа пояснил, что «Байдену принадлежат все материалы по разговорам» и не требуется разрешение, чтобы «просмотреть» имеющиеся записи. При этом Politico пишет, что Трамп «держал в строгом секрете» детали частных разговоров с иностранными лидерами, сами звонки не записывались, хотя помощники Трампа обычно слышали переговоры и вели записи. Именно эту информацию, которая, согласно закону передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена.

По данным источников газеты, Трамп редко говорил Путину что-либо, что до этого не заявлял публично. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.