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Москва

Советники Байдена захотели узнать содержание переговоров Трампа и Путина 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 42 минуты назад
Советники президента США Джо Байдена хотят узнать содержание переговоров бывшего главы американского государства Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, звонки не записывались, сообщают СМИ.
Источники Politico заявили, что около десятка разговоров все еще остаются тайной. Советники Байдена хотят узнать, не раскрывал ли Трамп секретную информацию и не заключал ли он с Путиным конфиденциальных соглашений, которые могут застать Белый дом врасплох, передает ТАСС.
Бывший сотрудник администрации Трампа пояснил, что «Байдену принадлежат все материалы по разговорам» и не требуется разрешение, чтобы «просмотреть» имеющиеся записи. При этом Politico пишет, что Трамп «держал в строгом секрете» детали частных разговоров с иностранными лидерами, сами звонки не записывались, хотя помощники Трампа обычно слышали переговоры и вели записи. Именно эту информацию, которая, согласно закону передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена.
По данным источников газеты, Трамп редко говорил Путину что-либо, что до этого не заявлял публично. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.
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В мире , Видео , Политика , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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