Обвинители призвали не показывать детям импичмент Трампу

«Мы настоятельно призываем родителей и учителей внимательно следить за тем, что молодые люди смотрят, и, пожалуйста, будьте с ними, если уж вы разрешаете им смотреть», — сказал главный обвинитель, член палаты представителей Джейми Раскин.

Он пояснил, что в ходе процесса будут транслироваться кадры «внушающего беспокойство насилия».

Ранее сообщалось, что Трамп расстроился после просмотра телетрансляции слушаний об его импичменте в сенате. Он был недоволен работой своей команды и выразил крайнее разочарование тем, как контрастировали сухие и технические аргументы его юристов с эмоциональным выступлением обвинителей из палаты представителей

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он уже не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.