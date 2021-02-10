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Эрдоган пообещал достичь Луны в 2023 году 

Российская Газета и ещё 2 13 часов назад
Эрдоган пообещал достичь Луны в 2023 году
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган озвучил планы по освоению Луны, выступая на церемонии открытия Национальной космической программы Турции под патронажем Турецкого космического агентства, сообщает издание Daily Sabah.

"Наша первая цель — совершить жесткую посадку турецкого космического аппарата на Луне в 2023 году, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики, — заявил он. — Я верю, что турецкие инженеры смогут обеспечить выполнение лунной миссии". И добавил, что "сегодня путь к установлению справедливости на Земле — наличие силы в небе".

Мягкая посадка турецкого лунного модуля предварительно запланирована на 2028 год.
Кроме того, Эрдоган заявил о намерении построить с международной помощью космодром на территории Турции.

"Наша вторая цель — создать мировой бренд, который сможет конкурировать в области создания спутников следующего поколения", сказал президент.

Кроме того, он отметил, что Турция планирует отправить своего гражданина в космос с научной миссией.
Турецкий президент подчеркнул, что на сегодня самая большая проблема — вопрос запуска. "Мы еще не достигли уровня, чтобы отправлять в космос спутники турецкого производства с помощью наших же ракет", сказал он. Однако, Турция в прошлом году уже запустила собственную ракету, созданную на базе турецкого производителя оружия Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret AS.
Также в Турции строят Восточно-Анатолийскую обсерваторию в районе горнолыжного курорта Паландокен недалеко от города Эрзерум. Когда обсерватория будет готова, там разместят инфракрасный телескоп, который использует инфракрасный спектр для обнаружения небесных тел.
Что касается производства спутников в Турции, то, по словам Эрдогана, уже создан спутник IMECE для сканирования поверхности Земли с высоким разрешением для военных и гражданских нужд. Аппарат был разработан с использованием турецких технологий.
Всего же Турция уже запустила семь своих спутников, последний из них, спутник связи Turksat 5A, был доставлен на орбиту в начале января 2021 года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Спутник, как предполагается, начнет работу во второй половине текущего года.
Один из турецких спутников, Rasat, предназначенный для наблюдения за земной поверхностью, был запущен в 2011 году из России.
Турецкое космическое агентство (TUA) было создано в 2018 году.
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Комментарии 2
В мире , Реджеп Эрдоган , Роскосмос , Турция
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