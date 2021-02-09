Мужчина открыл стрельбу в клинике в США 

Пять человек пострадали в результате стрельбы в клинике в американском штате Миннесота.

Как передает CNN , стрельба произошла в клинике Allina Health Care Clinic в городе Буффало. Три человека находятся в тяжелом состоянии, их эвакуировали с места происшествия на вертолете.

Подозреваемый задержан, его мотивы неизвестны.

В полиции не подтвердили сообщения местных СМИ о последовавшем после стрельбы взрыве. Тем не менее, персонал клиники эвакуирован, к зданию стянуты подразделения полиции и спасателей.

Городок Буффало, в котором проживают около 16 тысяч человек, находится в 64 километрах от столицы штата Миннесота Миннеаполиса.