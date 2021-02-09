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Мужчина открыл стрельбу в клинике в США 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Мужчина открыл стрельбу в клинике в США
Фото: ТАСС
Пять человек пострадали в результате стрельбы в клинике в американском штате Миннесота.
Как передает CNN, стрельба произошла в клинике Allina Health Care Clinic в городе Буффало. Три человека находятся в тяжелом состоянии, их эвакуировали с места происшествия на вертолете.
Подозреваемый задержан, его мотивы неизвестны.
В полиции не подтвердили сообщения местных СМИ о последовавшем после стрельбы взрыве. Тем не менее, персонал клиники эвакуирован, к зданию стянуты подразделения полиции и спасателей.
Городок Буффало, в котором проживают около 16 тысяч человек, находится в 64 километрах от столицы штата Миннесота Миннеаполиса.
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