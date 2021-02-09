Украина начала «большую приватизацию тюрем»

На Украине стартует «большая приватизация тюрем». Первый аукцион намечен на середину февраля, сообщила замглавы Минюста Елена Высоцкая, пишет «Интерфакс»

С молотка уйдет государственное учреждение «Ирпенский исправительный центр № 132». С августа прошлого года это заведение не работает. Оно расположено в шести километрах от станции киевского метро «Академгородок». Центр занимает 8,3 гектара.

Всего же на торги выставят 35 исправительных учреждений по всей Украине. Все они уже прекратили профильную деятельность. И содержать их невыгодно, отметила Высоцкая. По ее словам, приватизация избавит государство от убытков и позволит строить современные исправительные центры по европейскому образцу.