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Украина начинает «большую приватизацию тюрем» 

BFM.RU 48 минут назад
Украина начала «большую приватизацию тюрем»
Фото: РИА Новости
На Украине стартует «большая приватизация тюрем». Первый аукцион намечен на середину февраля, сообщила замглавы Минюста Елена Высоцкая, пишет «Интерфакс».
С молотка уйдет государственное учреждение «Ирпенский исправительный центр № 132». С августа прошлого года это заведение не работает. Оно расположено в шести километрах от станции киевского метро «Академгородок». Центр занимает 8,3 гектара.
Всего же на торги выставят 35 исправительных учреждений по всей Украине. Все они уже прекратили профильную деятельность. И содержать их невыгодно, отметила Высоцкая. По ее словам, приватизация избавит государство от убытков и позволит строить современные исправительные центры по европейскому образцу.
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В мире , Минюст РФ , Интерфакс
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