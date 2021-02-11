Латвии назвали «произволом» отключение российских телеканалов. Об этом говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной партии республики «Согласие», опубликованном депутатом сейма Валерием Агешиным, передает РИА Новости

Согласно заявлению, пандемия вынуждает жителей Латвии проводить все больше времени дома, однако Национальный совет по электронным средствам массовой информации в один момент отнимает у них множество любимых телеканалов, которые смотрят сотни тысяч зрителей. В нем отмечается, что такое решение повышает уровень психологического дискомфорта и депрессии в обществе и провоцирует у людей эмоциональный стресс.

Представители партии заявили, что руководство совета никак не объяснило свои действия. Они также подчеркивают, что, даже если отключение российских телеканалов вызвано какими-то проблемами с авторскими правами или иными нарушениями, то применяемые административные меры выглядят произволом.

Ранее сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), бывший депутат сейма Мирослав Митрофанов назвал «языковым свинством» блокировку 16 российских телеканалов в Латвии. По его мнению, это стало очередным ударом по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом.