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Москва

В Латвии назвали «произволом» отключение российских телеканалов 

Lenta.ru и ещё 4 43 минуты назад
В Латвии назвали «произволом» отключение российских телеканалов. Об этом говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной партии республики «Согласие», опубликованном депутатом сейма Валерием Агешиным, передает РИА Новости.
Согласно заявлению, пандемия вынуждает жителей Латвии проводить все больше времени дома, однако Национальный совет по электронным средствам массовой информации в один момент отнимает у них множество любимых телеканалов, которые смотрят сотни тысяч зрителей. В нем отмечается, что такое решение повышает уровень психологического дискомфорта и депрессии в обществе и провоцирует у людей эмоциональный стресс.
Представители партии заявили, что руководство совета никак не объяснило свои действия. Они также подчеркивают, что, даже если отключение российских телеканалов вызвано какими-то проблемами с авторскими правами или иными нарушениями, то применяемые административные меры выглядят произволом.
Ранее сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), бывший депутат сейма Мирослав Митрофанов назвал «языковым свинством» блокировку 16 российских телеканалов в Латвии. По его мнению, это стало очередным ударом по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом.
9 февраля стало известно, что в Латвии заблокируют ретрансляцию еще 16 российских телеканалов. Речь идет о REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал» и других. До этого латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».
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Комментарии 3
В мире , Видео , Телевидение , Мирослав Митрофанов , РЕН ТВ , РИА Новости , НТВ , Латвия
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