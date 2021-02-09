В США начался процесс импичмента Трампа 

сенате США начался процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа . Слушание открылось с голосования по вопросу формата разбирательства, за соответствующую резолюцию проголосовали 89 сенаторов, против 11.

В настоящее время идет обсуждение вопроса конституционности импичмента в связи с уходом Трампа с должности главы государства. Затем пройдет голосование о законности разбирательства Сенатом, передает ТАСС

И обвинение, и защита ссылаются на конституцию, однако американские эксперты пояснили, что конкретики по вопросу импичмента нет, поэтому стороны могут использовать широкий набор трактовок. В этой ситуации решение остается за парламентариями, и обладающие большинством в Сенате демократы стараются продвинуть свою позицию. Обсуждению конституционности импичмента посвятят четыре часа, передает РИА «Новости»

Дебаты начались с выступления стороны обвинения. Член Палаты представителей Джейми Раскин представил слайд календаря четырех лет правления Трампа и отметил, что за все эти годы были основания для объявления ему импичмента и события 6 января не должны быть исключением. Кроме того, был показан ролик о штурме Капитолия, в котором сторона обвинения связала беспорядки с призывами Трампа к мятежу. «Вы спрашиваете, что такое в соответствии с нашей конституцией „тяжкие преступления и проступки“? Это и есть тяжкие преступления и проступки. И если это не преступление, заслуживающее импичмента, то тогда такого нет вообще», — заявил Раскин.

Если суд над экс-президентом признают конституционным, процесс импичмента продолжится в среду, и тогда дело будут рассматривать уже по существу: сенаторам предстоит обсудить, были ли действия Трампа во время штурма Капитолия подстрекательством к захвату здания Конгресса. Стороны обвинения и защиты получат по 16 часов для представления своих доводов, после чего сенаторы проголосуют по вопросу об импичменте.

Накануне адвокаты Трампа призвали Сенат оправдать политика, назвав импичмент экс-главе Белого дома «политическим спектаклем».