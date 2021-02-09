В Великобритании нашли ещё два штамма коронавируса 

Как сообщает телеканал Sky News, мутация, найденная в Бристоле, считается «вариантом, вызывающим беспокойство».

Она имеет ту же заразность, однако, как предполагается, этот штамм до некоторой степени позволяет ему сопротивляться иммунитету. Это означает, что, возможно, до некоторой степени он мог бы сопротивляться действию вакцины. В то же время телеканал уточняет, что информация по этому вопросу пока не выглядит ясной.

Ещё один вариант COVID-19, зафиксированный в Ливерпуле, находится в стадии исследования.