Байден отказался следить за процессом по импичменту Трампу

Глава государства пояснил, что намерен сконцентрироваться на своих обязанностях.

«У меня есть работа у сената есть своя работа Я уверен, что они будут вести себя хорошо. И это все, что я собираюсь сказать об импичменте», — заявил Байден.

9 февраля сенат конгресса США начал слушания по делу об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу. Процесс открыли дебаты о конституционности импичмента после ухода главы государства с поста.

3 ноября в США прошли президентские выборы. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил демократ Джо Байден, однако его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США , прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте.