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Байден не будет следить за процессом по импичменту Трампу 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Байден отказался следить за процессом по импичменту Трампу
Фото: Evan Vucci/AP
Президент США Джо Байден не будет следить за процессом по импичменту его предшественнику Дональду Трампу. Об сообщает CNN.
Глава государства пояснил, что намерен сконцентрироваться на своих обязанностях.

«У меня есть работа у сената есть своя работа Я уверен, что они будут вести себя хорошо. И это все, что я собираюсь сказать об импичменте», — заявил Байден.

9 февраля сенат конгресса США начал слушания по делу об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу. Процесс открыли дебаты о конституционности импичмента после ухода главы государства с поста.
3 ноября в США прошли президентские выборы. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил демократ Джо Байден, однако его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.
6 января сторонники на тот момент действующего президента Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.
13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , CNN , США
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