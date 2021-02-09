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Сенат США начал процесс по импичменту Трампу 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Сенат США начал процесс по импичменту Трампу
Фото: flickr
В Сенате США начался процесс по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. Слушания открылись дебатами о том, является ли рассмотрение данного вопроса после ухода главы государства с поста конституционным.
В Основном законе США конкретного ответа на это нет, в связи с чем решение остается за парламентариями. Отмечается, что обсуждения будут длиться около четырех часов. После этого состоится голосование.
Если процедура импичмента в отношении Трампа будет признана законной, то слушания в Сенате продолжатся в среду, 10 февраля.
Напомним, что инициаторами импичмента являются демократы. Они считают Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия, который состоялся 6 января, в день утверждения итогов выборов в США, в результате которых победил Джо Байден.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Сенат США , США
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