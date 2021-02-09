Сенат США начал процесс по импичменту Трампу 

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Сенате США начался процесс по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу . Слушания открылись дебатами о том, является ли рассмотрение данного вопроса после ухода главы государства с поста конституционным.

В Основном законе США конкретного ответа на это нет, в связи с чем решение остается за парламентариями. Отмечается, что обсуждения будут длиться около четырех часов. После этого состоится голосование.

Если процедура импичмента в отношении Трампа будет признана законной, то слушания в Сенате продолжатся в среду, 10 февраля.