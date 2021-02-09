У британской королевы родился правнук 

У британской принцессы Евгении Йоркской родился сын. Об этом королевская семья объявила в Instagram

Вес малыша составляет 3657 граммов. О рождении очередного наследника престола уведомили королеву Елизавету II , ее мужа принца Филиппа, отца Евгении принца Эндрю, ее мать герцогиню Сару Йоркскую, а также родителей отца ребенка — мужа Евгении, европейского бренд-менеджера компании Casamigos Tequila Джека Бруксбэнка.

Мальчик стал девятым правнуком королевы Елизаветы II и занял 11-е место в линии наследования британского престола. Поскольку его отец не имеет королевского происхождения, без вмешательства королевы у него не будет королевских титулов.