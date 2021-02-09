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У британской королевы родился правнук 

Lenta.ru 1 час назад
У британской королевы родился правнук
Фото: globallookpress.com
У британской принцессы Евгении Йоркской родился сын. Об этом королевская семья объявила в Instagram.
Вес малыша составляет 3657 граммов. О рождении очередного наследника престола уведомили королеву Елизавету II, ее мужа принца Филиппа, отца Евгении принца Эндрю, ее мать герцогиню Сару Йоркскую, а также родителей отца ребенка — мужа Евгении, европейского бренд-менеджера компании Casamigos Tequila Джека Бруксбэнка.
Мальчик стал девятым правнуком королевы Елизаветы II и занял 11-е место в линии наследования британского престола. Поскольку его отец не имеет королевского происхождения, без вмешательства королевы у него не будет королевских титулов.
30-летняя Евгения Йоркская — внучка британской королевы Елизаветы II, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. Она занимает 10-е место в линии наследования британского трона. В декабре 2019 года ее отцу, среднему сыну королевы Елизаветы II принцу Эндрю, пришлось сложить полномочия из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней.
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В мире , Елизавета II , Евгения Йоркская
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