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На Украине смягчили ограничения для массовых мероприятий 

ИА Regnum 1 час назад
На Украине смягчили ограничения для массовых мероприятий
Фото: Reuters
Правительство Украины смягчило карантин для массовых мероприятий, разрешив проводить научные, образовательные и профессиональные мероприятия при условии соблюдения дистанции.
Соответствующее постановление было принято еще 6 февраля, но обнародовано только сегодня, 9 февраля.
Согласно распоряжению, разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные мероприятия с наполненностью до 50% мест (размещение со свободным местом рядом, спереди и сзади) в зале или из расчета один человек на 5 кв. метров.
Ранее на Украине запрещалось проводить массовые культурные мероприятия — спортивные, социальные, рекламные и другие — если в них принимает участие более 20 человек и нет дистанции в 1,5 метра между участниками.
ИА REGNUM напоминает, что после локдауна, который был на Украине с 8 по 24 января, количество случаев заболеваемости коронавирусом в стране резко упало и составляет в среднем 3−4 тыс. новых случаев в сутки (для сравнения — в ноябре-начале декабря фиксировали 12−15 тыс. случаев каждый день).
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В мире , Правительство Украины , ИА REGNUM
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