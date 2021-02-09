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В Чехии зафиксирована максимальная за 10 лет смертность на фоне пандемии 

ТАСС 34 минуты назад
В Чехии зафиксировали максимальную за 10 лет смертность
Фото: Reuters
Смертность в Чехии в 2020 году была максимальной за последние 10 лет. Умерли 129 100 жителей республики, население которой составляет 10,71 млн граждан. Об этом сообщило во вторник Чешское статистическое управление.
В Чехии в 2020 году каждую неделю умирали в среднем 2 477 жителей. В предыдущий год в стране еженедельно фиксировалось в среднем 2 155 летальных исходов. Ранее наибольшее число смертей за десятилетие приходилось на 2018 год, когда в неделю в стране регистрировали в среднем 2 165 смертей.
Резкий рост смертности эксперты связывают с эпидемией коронавируса. Так, например, в последнюю неделю 2020 года в Чехии умерли 3 428 жителей, многие из них были инфицированы.
Между тем в Чехии эпидемия пока не идет на спад. Не уменьшается число госпитализированных с коронавирусом, ежедневно фиксируется значительное число новых случаев заражения, распространяется британский штамм вируса. За период эпидемии коронавирусом заразились 1 045 132 жителя республики. С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли 17 497 граждан страны.
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В мире , Чехия
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