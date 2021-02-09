Пока вы не уснули: пенсионерам предложили отключить переводы по картам 

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В Кремле опровергли слухи о соцпомощи в 500 миллиардов рублей
Накануне журналисты Reuters со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что власти пустят на выплаты разным категориям граждан полтриллиона рублей. Новый пакет соцпомощи якобы предназначен для решения финансовых проблем граждан и снятия социальной напряженности накануне выборов в Госдуму РФ.
Пенсионерам предложили отключить переводы по банковским картам
Ограничения по некоторым операциям с банковскими картами предлагают установить для пенсионеров. В частности, предлагается отключить онлайн-платежи и переводы.
«Спутник V» допустили к регистрации в Евросоюзе
Европейское агентство по лекарственным средствам завершило научное консультирование разработчика «Спутник V», и теперь тот может подать заявку на регистрацию препарата на рынке Евросоюза.
Госдума повысила штрафы за неповиновение силовикам на митингах
Госдума во вторник приняла во втором — основном — чтении законопроект, который предусматривает повышение административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.
Стрелков предупредил о подготовке Киевом зачистки Донбасса
Украинские учения в Харькове могут быть тренировкой спецслужб страны к проведению антитеррористической операции в Донбассе и к войне с Россией. Об этом рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Российским биатлонистам запретили публиковать в соцсетях флаг страны
Биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды настоятельно рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении.
"Газпром" остановил транзит газа в Калининград
Транзит газа из Литвы в Калининград временно остановлен по просьбе "Газпрома", сообщает литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.
Российский беспилотник потерпел крушение в Идлибе
Беспилотник упал в округе Джебель-эз-Завия на юге сирийской провинции по причине технических неполадок. Вскоре после этого местные боевики распространили его фотографии.
Детям силовиков решили дать льготы при поступлении в вузы
Преимущественное право зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД России, хотят предоставить детям сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.
Вооруженные бандиты напали на россиянку в Турции
инцидент произошел примерно в 11 утра на безлюдной горной дороге Алтыняка в Анталии. По словам 35-летней путешественницы, во время ее одиночного похода к ней подошел неизвестный мужчина и начал требовать телефон.