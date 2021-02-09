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Пока вы не уснули: пенсионерам предложили отключить переводы по картам 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: пенсионерам предложили отключить переводы по картам
Фото: ТАСС
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В Кремле опровергли слухи о соцпомощи в 500 миллиардов рублей

Накануне журналисты Reuters со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что власти пустят на выплаты разным категориям граждан полтриллиона рублей. Новый пакет соцпомощи якобы предназначен для решения финансовых проблем граждан и снятия социальной напряженности накануне выборов в Госдуму РФ.
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Пенсионерам предложили отключить переводы по банковским картам

Ограничения по некоторым операциям с банковскими картами предлагают установить для пенсионеров. В частности, предлагается отключить онлайн-платежи и переводы.
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«Спутник V» допустили к регистрации в Евросоюзе

Европейское агентство по лекарственным средствам завершило научное консультирование разработчика «Спутник V», и теперь тот может подать заявку на регистрацию препарата на рынке Евросоюза.
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Госдума повысила штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Госдума во вторник приняла во втором — основном — чтении законопроект, который предусматривает повышение административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.
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Стрелков предупредил о подготовке Киевом зачистки Донбасса

Украинские учения в Харькове могут быть тренировкой спецслужб страны к проведению антитеррористической операции в Донбассе и к войне с Россией. Об этом рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
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Российским биатлонистам запретили публиковать в соцсетях флаг страны

Биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды настоятельно рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении.
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"Газпром" остановил транзит газа в Калининград

Транзит газа из Литвы в Калининград временно остановлен по просьбе "Газпрома", сообщает литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.
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Российский беспилотник потерпел крушение в Идлибе

Беспилотник упал в округе Джебель-эз-Завия на юге сирийской провинции по причине технических неполадок. Вскоре после этого местные боевики распространили его фотографии.
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Детям силовиков решили дать льготы при поступлении в вузы

Преимущественное право зачисления в вузы, которые находятся в ведении МВД России, хотят предоставить детям сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.
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Вооруженные бандиты напали на россиянку в Турции

инцидент произошел примерно в 11 утра на безлюдной горной дороге Алтыняка в Анталии. По словам 35-летней путешественницы, во время ее одиночного похода к ней подошел неизвестный мужчина и начал требовать телефон.
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Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
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В мире , Игорь Стрелков , Росгвардия , Газпром , ЕС , Госдума , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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