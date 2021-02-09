Умер известный индийский актер Раджив Капур

Раджив Капур родом из знаменитой кинематографической семьи: его два брата и два дяди являются звездами Болливуда. По информации издания, причиной смерти Капура стал сердечный приступ.

Раджив начал сниматься в фильмах своего отца. Советским и российским зрителям актер запомнился по работам в фильмах «Небеса», «Могущественный», «Ганг, твои воды замутились» и многим другим. Самая известная его режиссерская работа — «Книга любви».