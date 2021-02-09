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В Индии умер известный актер Раджив Капур 

ТК «Звезда» и ещё 1 9 февраля 2021
Умер известный индийский актер Раджив Капур
Фото: filmitadka.in
В Мумбаи в возрасте 58 лет умер известный индийский актер и режиссер Раджив Капур, младший сын знаменитого Раджа Капура. Об этом сообщила газета The Times of India.
Раджив Капур родом из знаменитой кинематографической семьи: его два брата и два дяди являются звездами Болливуда. По информации издания, причиной смерти Капура стал сердечный приступ.
Раджив начал сниматься в фильмах своего отца. Советским и российским зрителям актер запомнился по работам в фильмах «Небеса», «Могущественный», «Ганг, твои воды замутились» и многим другим. Самая известная его режиссерская работа — «Книга любви».
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В мире , Раджив Капур , Радж Капур , Газета The Times , Индия , Мумбаи
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