Вспышка неизвестного заболевания поразила Танзанию 

Танзании произошла вспышка неизвестной болезни, жертвами которой стали уже 15 человек. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на представителей системы здравоохранения страны.

По меньшей мере 15 человек скончались и более 50 госпитализированы в городе Мбея на юге Танзании из-за вспышки неизвестного заболевания. Большинство пациентов жалуются на тошноту и кровавую рвоту.

«Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу», — рассказал главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.

По словам Кисанду, первичное клиническое обследование показало, что подвергшиеся заражению пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.

Образцы воды из водопровода Мбеи и анализы крови пациентов были отправлены в правительственные лаборатории для проверки возможного отравления ртутью.

Согласно записям Главного медицинского управления Мбеи, похожая болезнь поразила регион в 2018 году. Тогда несколько человек жаловались на высокую температуру, расстройство желудка и рвоту с кровью.

Министерство здравоохранения Танзании направило группу экспертов для оценки ситуации и поручило им представить письменный отчет для принятия решения о дальнейших действиях.

Как сообщал «Рамблер», в декабре 2020 года вспышка неизвестного заболевания произошла в индийском штате Андхра-Прадеш. Более 300 пациентов пожаловались на головокружение, головную боль и симптомы эпилепсии. Один из них скончался.