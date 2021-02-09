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Вспышка неизвестного заболевания поразила Танзанию 

Вероника Полынина 1 час назад
Вспышка неизвестного заболевания поразила Танзанию
Фото: РИА Новости
В Танзании произошла вспышка неизвестной болезни, жертвами которой стали уже 15 человек. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на представителей системы здравоохранения страны.
По меньшей мере 15 человек скончались и более 50 госпитализированы в городе Мбея на юге Танзании из-за вспышки неизвестного заболевания. Большинство пациентов жалуются на тошноту и кровавую рвоту.

«Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу», — рассказал главный врач округа Чунья Фелиста Кисанду.

По словам Кисанду, первичное клиническое обследование показало, что подвергшиеся заражению пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.
Образцы воды из водопровода Мбеи и анализы крови пациентов были отправлены в правительственные лаборатории для проверки возможного отравления ртутью.
Согласно записям Главного медицинского управления Мбеи, похожая болезнь поразила регион в 2018 году. Тогда несколько человек жаловались на высокую температуру, расстройство желудка и рвоту с кровью.
Министерство здравоохранения Танзании направило группу экспертов для оценки ситуации и поручило им представить письменный отчет для принятия решения о дальнейших действиях.
Как сообщал «Рамблер», в декабре 2020 года вспышка неизвестного заболевания произошла в индийском штате Андхра-Прадеш. Более 300 пациентов пожаловались на головокружение, головную боль и симптомы эпилепсии. Один из них скончался.
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