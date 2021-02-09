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В Латвии запретили еще 16 российских телеканалов 

Вероника Полынина 18 минут назад
В Латвии запретили еще 16 российских телеканалов
Фото: РИА Новости
В Латвии с 10 февраля будет прекращена трансляция еще 16 российских телеканалов. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии, передает ТАСС.
В список запрещенных каналов попали «РЕН ТВ Балтия», «НТВ Мир Балтия», «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «БОКС ТВ» и HD Life.
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НСЭСМИ указало, что решение о запрете на ретрансляцию принято в связи с тем, что с 1 февраля у регулятора нет информации о представителях, которые распространяют эти телеканалы на территории Латвии. Кроме того, ведомство не получило сигналы от владельцев каналов о желании продолжить вещание.

«Учитывая, что нам не удалось получить доказательства того, что эти телеканалы в Латвии вообще кто-то представляет, они изъяты из списка ретранслируемых в Латвии», — заявили в HCЭСМИ.

Как сообщал «Рамблер», с 1 февраля латвийский кабельный оператор Tet заявил об отказе от ретрансляции контента Первого канала, «НТВ Мир», Ren TV, а также Baltija, Kinokomedija и Kinomiks. Распространителем этих телеканалов в Латвии является одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse — TEM LV. В отношении холдинга были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.
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В мире , Нил Ушаков , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС , НТВ
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