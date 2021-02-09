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Москва

Боррель предложит новые санкции против России 

Газета.Ru 51 минуту назад
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что предложит новые санкционные меры против России. Его слова приводит РИА «Новости».
По словам Борреля, вопрос о санкциях будет рассматриваться на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая состоится 22 февраля, а также на саммите в марте.

«Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — отметил дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с Боррелем возложил на Евросоюз ответственность за разрушение российско-европейских отношений.
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В мире , Видео , Жозеп Боррель , Сергей Лавров , МИД , ЕС , РИА Новости
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