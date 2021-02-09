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В США выявили 86 тысяч новых случаев COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
В США выявили 86 тысяч новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за последние сутки более чем на 86 тысяч, зафиксировано больше 1,4 тысячи летальных случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа в США медики зафиксировали 86 646 случаев заболевания COVID-19 и 1465 летальных исходов.
США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По данным университета, за все время в стране выявлено более 27 миллионов заразившихся, скончались более 465 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.
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