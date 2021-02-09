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Москва

Лукашенко потребовал подключить минчан к уборке улиц 

ИА Regnum 1 час назад
Лукашенко потребовал подключить минчан к уборке улиц
Фото: РИА Новости

«Нам надо во что бы то ни стало выдержать этот год. Будет год непростой, тяжелый год — это главное, что будет довлеть над нами», — заявил 9 февраля Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева.

Как сообщает президентская пресс-служба, назвавшая Кухарева «мэром» (выборная должность), Лукашенко поинтересовался привлечением участников массовых оппозиционных выступлений к материальной ответственности. Он также распорядился снабдить минчан инвентарём и мобилизовать их на уборку снега.

«Неожиданность для нас в том, что люди жалуются. Мы мониторим интернет, по всем каналам. Жалуются, что мы не успеваем расчищать переулки, дворы и чуть ли не подход к дому и подъезду каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», — сказал он.

«И четко людям сказать: слушайте, ситуация такая, вот эта территория — за вами, а это мы вам будем чистить. То есть вопрос в организации дела», — добавил Лукашенко.

Кроме того, он напомнил о своих требованиях «привести в порядок объекты недвижимости у площади Якуба Коласа и завода „Горизонт“, сказано в официальном сообщении. В помещениях бывшего флагмана советской промышленности, специализировавшегося на производстве телевизоров, считает Лукашенко, „должны работать, офисы должны быть, даже производства — самые инновационные, самые продвинутые“. В помещениях, расположенных в центре города, „надо наводить порядок, чтобы эти территории деньги приносили в бюджет“.
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В мире , Александр Лукашенко
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