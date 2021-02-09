Лукашенко потребовал подключить минчан к уборке улиц 

«Неожиданность для нас в том, что люди жалуются. Мы мониторим интернет, по всем каналам. Жалуются, что мы не успеваем расчищать переулки, дворы и чуть ли не подход к дому и подъезду каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», — сказал он.